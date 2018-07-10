НБУ на 11 июля укрепил курс гривны до 26,21 грн/доллар

Евро подешевел до 30,70 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2620,9172 гривны за 100 долларов (-4,0582);

3069,8803 3094,5835 гривны за 100 евро (-24,7032);

4,1972 гривны за 10 рублей (+0,0016).

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2018 года понизился на 1 копейку до 26,24 грн/долл, курс покупки сохранился на 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 16 копеек - до 30,72 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,28 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копейки до 26,07 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 июля, курс евро в продаже понизился на 4 копейки до 31,02 гривен за евро.