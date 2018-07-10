НБУ на 11 липня зміцнив курс гривні до 26,21 грн/долар

Євро подешевшав до 30,70 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2620,9172 гривні за 100 доларів (-4,0582);

3069,8803 3094,5835 гривні за 100 євро (-24,7032);

4,1972 гривні за 10 рублів (+0,0016).

Курс долара на міжбанку в продажу 10 липня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,24 грн/дол, курс купівлі зберігся на 26,22 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок - до 30,72 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,28 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,07 гривень за долар. Порівняно з даними 9 липня, курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 31,02 гривень за євро.