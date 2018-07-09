НБУ на 10 июля укрепил курс гривны до 26,25 грн/доллар

Евро подорожал до 30,95 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2624,9754 гривны за 100 долларов (-6,6196);

3094,5835 гривны за 100 евро (+9,3015);

4,1776 гривны за 10 рублей (+0,0085).

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,25 грн/долл, курс покупки понизился на 9 копеек до 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,89 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,33 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки до 26,11 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июля, курс евро в продаже повысился на 8 копеек до 31,06 гривен за евро.