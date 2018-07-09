НБУ на 10 липня зміцнив курс гривні до 26,25 грн/долар

Євро подорожчав до 30,95 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2624,9754 гривні за 100 доларів (-6,6196);

3094,5835 гривні за 100 євро (+9,3015);

4,1776 гривні за 10 рублів (+0,0085).

Курс долара на міжбанку у продажу 9 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,25 грн/дол, курс купівлі знизився на 9 копійок до 26,22 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 30,89 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 липня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,33 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 26,11 гривень за долар. Порівняно з даними 6 липня, курс євро у продажу підвищився на 8 копійок до 31,06 гривень за євро.