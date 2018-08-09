НБУ на 10 августа ослабил курс гривны до 27,11 грн/доллар

Доллар подорожал на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 августа, усилил курс гривны до 27,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2711,1393 гривны за 100 долларов (+14,9667).

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 августа 2018 года, в 11:50 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 5 копеек - до 27,24 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 26,97 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 августа курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,70 гривен за доллар.

Справочное значение курса доллара на 9 августа повысилось до 27,09 гривен за доллар. Это на 14 копеек выше справочного курса, установленного 8 августа (26,9557 гривен за доллар).

НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00. А в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.