Готівковий курс долара в продажу трохи зріс

Євро подорожчав на одну копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 серпня 2018 року, об 11:50 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 5 копійок - до 27,24 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 26,97 гривень за долар. Порівняно з даними 8 серпня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,70 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,30 - 27,18 (26,30 - 27,10 - 8 серпня), продажу 27,13 - 27,75 (27,07 - 27,90 - 8 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,9777 (26,9248 - 8 серпня), продажу - 27,2426 (27,1994 - 8 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,48 (30,00 - 31,45 - 8 серпня), продажу - 31,40 - 32,30 (31,40 - 32,51 - 8 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,1707 (31,1160 - 8 серпня), продажу - 31,7004 (31,6939 - 8 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,110 (2,820 - 4,220 - 8 серпня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 8 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,849 (3,932 - 8 серпня), продажу 4,295 (4,337 - 8 серпня) грн за 10 рублів.