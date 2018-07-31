НБУ на 1 серпня послабив курс гривні до 26,87 грн/долар

Євро подорожчав до 31,53 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 1 серпня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,87 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 686,6717 гривні за 100 доларів (+11,1503);

3 153,0779 гривні за 100 євро (+26,9987);

4,3090 гривні за 10 рублів (+0,0473).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку у продажу 31 липня 2018 року підвищився на 10 копійок - до 26,97 грн/дол, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 26,92 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 31,57 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2018 року, о 11:40 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 6 копійок - до 26,98 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок - до 26,72 гривень за долар. У порівнянні з даними 30 липня курс євро у продажу зріс на 17 копійок - до 31,67 гривень за євро.