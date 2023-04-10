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НБА завершила регулярний чемпіонат: відомі невдахи з українцем і пари плей-ін

Фото: Святослав Михайлюк із "Шарлоттом" завершив виступи (goskagit.com)
Автор: Антон Федорців

Фінішував майже піврічний марафон основної сітки змагань 2022/23 для команд Національної баскетбольної ліги. Для десяти найгірших колективів сезон закінчився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

За підсумками регулярного чемпіонату 5 клубів Західної конференції припинили виступи – "Даллас", "Юта", "Портленд", "Г'юстон" і "Сан-Антоніо". До них приєдналася п'ятірка невдах на Сході – "Вашингтон", "Індіана", "Орландо", "Шарлотт" і "Детройт".

Разом із "Шарлоттом" сезон завершився і для українця Святослава Михайлюка. Універсал перебрався до Північної Кароліни з "Нью-Йорка" транзитом через "Портленд". На фініші кампанії зірка збірної України отримав стабільне місце в стартовій п'ятірці та непогано себе зарекомендував – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі та 0.7 перехоплень за 22.5 хвилини на паркеті.

Натомість місця в плей-офф на Заході здобули "Денвер", "Мемфіс", "Сакраменто" українця Олексія Леня, "Фінікс", "Кліпперс" і "Голден Стейт". Найсильнішими ж у Східній конференції стали "Мілуокі", "Бостон", "Філадельфія", "Клівленд", "Нью-Йорк" і "Бруклін". Ще 8 команд позмагаються за 4 місця в матчах на виліт у плей-ін.

На Сході в першому раунді зійдуться пари "Маямі" – "Атланта" та "Торонто" – "Чикаго". У Західній конференції володарів путівок у плей-офф визначать пари "Лейкерс" – "Міннесота" та "Новий Орлеан" – "Оклахома". Турнір плей-ін відбудеться 11-14 квітня.

До слова, раніше форвард "Фінікса" Безлі оформив момент дня у протистоянні з "Кліпперс".

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