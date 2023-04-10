RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБА завершила регулярный чемпионат: известны неудачники с украинцем и пары плей-ин

Фото: Святослав Михайлюк с "Шарлоттом" завершил выступления (goskagit.com)
Автор: Антон Федорцив

Финишировал почти полугодовой марафон основной сетки соревнований 2022/23 для команд Национальной баскетбольной лиги. Для десяти худших коллективов сезон закончился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

По итогам регулярного чемпионата 5 клубов Западной конференции прекратили выступления – "Даллас", "Юта", "Портленд", "Хьюстон" и "Сан-Антонио". К ним присоединилась пятерка неудачников на Востоке – "Вашингтон", "Индиана", "Орландо", "Шарлотт" и "Детройт".

Вместе с "Шарлоттом" завершил сезон и украинец Святослав Михайлюк. Универсал перебрался в Северную Каролину из "Нью-Йорка" транзитом через "Портленд". На финише кампании звезда сборной Украины получил стабильное место в стартовой пятерке и неплохо себя зарекомендовал – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете.

В свою очередь места в плей-офф на Западе получили "Денвер", "Мемфис", "Сакраменто" украинца Алексея Леня, "Финикс", "Клипперс" и "Голден Стейт". Самыми же сильными в Восточной конференции стали "Милуоки", "Бостон", "Филадельфия", "Кливленд", "Нью-Йорк" и "Бруклин". Еще 8 команд сразятся за 4 места в матчах на вылет в плей-ин.

На Востоке в первом раунде сойдутся пары "Майами" – "Атланта" и "Торонто" – "Чикаго". В Западной конференции обладателей путевок в плей-офф определят пары "Лейкерс" – "Миннесота" и "Нью-Орлеан" – "Оклахома". Турнир плей-ин состоится 11-14 апреля.

К слову, ранее форвард "Финикса" Бэйзли оформил момент дня в противостоянии с "Клипперс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол