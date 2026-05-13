NBA The Run повертає моду на аркадний баскетбол: що відомо про гру

Геймплей та ігрові режими

NBA The Run зосереджена на матчах формату 3х3. Основна механіка побудована навколо турніру Knockout Tournament на виліт, що складається з чотирьох раундів. Гравці подорожуватимуть світом, змагаючись на різних локаціях, а у фіналі на них чекатиме своєрідна битва з "босом" на одному зі спеціальних майданчиків.

Гра пропонує три основні режими:

Knockout Squads : керування одним конкретним гравцем у команді з трьох;

: керування одним конкретним гравцем у команді з трьох; Knockout Solos : повний контроль над усією командою;

: повний контроль над усією командою; Knockout Friends: можливість створювати приватні кастомні турніри для гри з друзями.

Списки та ліцензії

Проєкт розпочинався у 2024 році під назвою The Run: Got Next, однак пізніше був перероблений після отримання офіційних ліцензій від NBA та асоціації гравців NBPA.

Завдяки цьому у грі з'являться не лише вигадані персонажі, а й понад 30 реальних зірок ліги, серед яких Стеф Каррі, Лука Дончич, Кевін Дюрант та Джоел Ембіід.

Дата виходу та вартість

NBA The Run з’явиться у продажу менше ніж за місяць - 9 червня. Гра буде доступна на:

PlayStation 5;

Xbox Series X/S;

Steam (ПК).

Стандартне видання коштуватиме 30 доларів. Також передбачено Deluxe Edition за 40 доларів, до якого увійдуть три додаткові гравці та внутрішньоігрова валюта.

Спільнота геймерів певна: реліз NBA The Run може стати початком відродження жанру ліцензованих аркадних спортивних ігор, який тривалий час залишався без нових яскравих тайтлів.