NBA The Run повертає моду на аркадний баскетбол: що відомо про гру

11:11 13.05.2026 Ср
2 хв
Гра вийде 9 червня на ПК та консолях останнього покоління
aimg Ольга Завада
У грі будуть персонажі справжніх зірок NBA (скриншот: NBA The Run)

Play by Play Studios готує до релізу NBA The Run - гру, яка відмовляється від складної симуляції на користь драйвового аркадного геймплею. Розробку очолив Майк Янг, який свого часу працював над оригінальною серією NBA Street.

Геймплей та ігрові режими

NBA The Run зосереджена на матчах формату 3х3. Основна механіка побудована навколо турніру Knockout Tournament на виліт, що складається з чотирьох раундів. Гравці подорожуватимуть світом, змагаючись на різних локаціях, а у фіналі на них чекатиме своєрідна битва з "босом" на одному зі спеціальних майданчиків.

Гра пропонує три основні режими:

  • Knockout Squads: керування одним конкретним гравцем у команді з трьох;
  • Knockout Solos: повний контроль над усією командою;
  • Knockout Friends: можливість створювати приватні кастомні турніри для гри з друзями.

Списки та ліцензії

Проєкт розпочинався у 2024 році під назвою The Run: Got Next, однак пізніше був перероблений після отримання офіційних ліцензій від NBA та асоціації гравців NBPA.

Завдяки цьому у грі з'являться не лише вигадані персонажі, а й понад 30 реальних зірок ліги, серед яких Стеф Каррі, Лука Дончич, Кевін Дюрант та Джоел Ембіід.

Дата виходу та вартість

NBA The Run з’явиться у продажу менше ніж за місяць - 9 червня. Гра буде доступна на:

  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X/S;
  • Steam (ПК).

Стандартне видання коштуватиме 30 доларів. Також передбачено Deluxe Edition за 40 доларів, до якого увійдуть три додаткові гравці та внутрішньоігрова валюта.

Спільнота геймерів певна: реліз NBA The Run може стати початком відродження жанру ліцензованих аркадних спортивних ігор, який тривалий час залишався без нових яскравих тайтлів.

