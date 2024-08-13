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НБА розпочне новий сезон культовим протистоянням

Фото: "Селтікс" візьмуть старт удома (x.com/celtics)
Автор: Антон Федорців

Бостон і Лос-Анджелес наприкінці жовтня приймуть перші поєдинки прийдешнього сезону Національної баскетбольної асоціації.

Про це заявив журналіст Шамс Чаранія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний X інсайдера.

Матч-відкриття кампанії 2024/25 відбудеться в Массачусетсі. "Бостон" розпочне захист титулу з принципового поєдинку проти "Нью-Йорка".

"Селтікс" і "Нікс" ведуть протистояння з 1946 року. Обидва клуби були засновані як чартерні франшизи Асоціації баскетболу Америки, що через три роки об'єдналася з Національною баскетбольною лігою в НБА. Вони залишаються найстарішими колективами, які ніколи не покидали рідне місто.

Другим поєдинком першої ночі нового сезону стане зустріч "Лейкерс" і "Міннесоти" в Місті янголів. Оглядачі не розглядають це протистояння знаковим, але непрямий зв'язок між "Лос-Анджелесом" і "Тімбервулвз" існує. Засновані в 1948 році "озерники" до 1960-го виступали в Міннеаполісі.

"Бостон" здобув рекордний титул НБА у сезоні 2023/24. Кольори "Селтікс" упродовж року захищав і українець Святослав Михайлюк. Бостонці за кількістю чемпіонств (18) залишили позаду якраз "Лейкерс" (17).

 

 

До слова, раніше збірна США виграла баскетбольний турнір Олімпійських ігор-2024.

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