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НБА розіграла піки драфту-2023: хто забере першого новачка року

Фото: Менеджмент "Сан-Антоніо" розпочне перебудову команди з драфту-2023 (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Право першого вибору на драфті Національної баскетбольної асоціації цьогоріч розіграли в Іллінойсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Лотерею драфту асоціації виграли "Сан-Антоніо Сперз". Захід відбудеться 22 червня у Брукліні.

"Шпори", найімовірніше, оберуть Віктора Вембаньяму. Оглядачі та букмекери саме цього проспекта вважаються фаворитом майбутньої церемонії. Французький бігмен у 19 років виступає за "Метрополітанс" у рідному чемпіонаті та вже дебютував у національній команді.

У клубній історії "Сан-Антоніо" двічі обирав першим на драфтах НБА. У 1987 році "Сперз" взяли центрового Девіда Робінсона, а через 10 років підписали форварда Тіма Данкана. Обидва стали легендами команди, вигравши 7 чемпіонських титулів на двох.

Сезон 2022/23 "Сан-Антоніо" завершив на дні Західної конференції. "Шпори" виграли лише 22 матчі та зазнали 60-ти поразок. До плей-офф команда не виходить із сезону 2018/19.

До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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