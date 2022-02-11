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В НБА назвали полные составы команд на Матч всех звезд-2022

Автор: Андрей Вырва

Капитаны команд "Запада" и "Востока" Леброн Джеймс и Кевин Дюрант набрали составы своих команд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter NBA.

В стартовую пятерку команды Леброна попали: Яннис Адетокумбо ("Милуоки"), Стефен Карри ("Голден Стейт"), Никола Йокич ("Денвер") и Демар Дерозан ("Чикаго").

В резерве оказались: Лука Дончич ("Даллас"), Дариус Гарленд ("Кливленд"), Крис Пол ("Финикс"), Джимми Батлер ("Майами"), Донован Митчелл ("Юта"), Фред Ванвлит ("Торонто") и Джеймс Харден ("Филадельфия").

Стартовую пятерку команды Кевина Дюрента составили: Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джа Морент ("Мемфис"), Трей Янг ("Атланта"), Джейсон Тейтум ("Бостон") и Эндрю Виггинс ("Голден Стейт").

Сам Кевин Дюрант не примет участие в Матче всех звезд из-за травмы.

В резерве оказались: Дэвин Букер ("Финикс"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Зак Лавин ("Чикаго"), Деджонте Мюррей ("Сан-Антонио"), Крис Миддлтон ("Милуоки"), Ламело Болл ("Шарлотт") и Руди Гобер ("Юта").

Матч всех звезд НБА-2022 состоится в Кливленде 20 февраля.

Напомним, что "Прометей" победил бельгийский "Остенд" в выездном матче баскетбольной Лиги чемпионов.

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