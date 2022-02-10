ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Прометей" побеждает бельгийский "Остенде" в выездном матче баскетбольной Лиги чемпионов

Новина українською →
Остенде, Четверг 10 февраля 2022 23:33
"Прометей" побеждает бельгийский "Остенде" в выездном матче баскетбольной Лиги чемпионов Фото: Миро Билан (fiba.basketball)
Автор: Андрей Вырва

Во втором матче раунда топ-16 "Прометей" на выезде встречался с бельгийским "Остенде".

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Остенде" (Бельгия) – "Прометей" (Украина) 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

Прометей: Доу 4, Кеннеди 19 + 6 подборов, Стефенс 2, Билан 38 + 10 подборов, Лукашов 0 – старт; Харрисон 22 + 7 подборов, Эванс 0, Липовый 3, Сидоров 3, Петров 0.

В первой четверти продолжалась равная игра, в которой команды поочередно выходили вперед. Наибольшее преимущество, которое одна из команд имела в первой десятиминутке, это +5 у бельгийского клуба. И все же хозяева выиграли первую четверть 20:18.

Во второй десятиминутке игроки "Остенде" не отдавали лидерство и даже увеличивали свое преимущество до +6. А главным "оружием" украинского чемпиона был Миро Билан. Хорват не раз уничтожал своих оппонентов в 3-секундной зоне. К концу четверти "Прометей" начал сокращать отставание. И благодаря трехочковому попаданию от Д'Анджело Харрисона за две секунды до сирены, на большой перерыв команды ушли при счете 43:42 в пользу украинского коллектива.

После большого перерыва "Прометей" контролировал ход игры, местами имея преимущество в шесть очков. Однако ближе к окончанию четверти хозяева начали сокращать отрыв. А затем игроки "Остенде" совершили рывок 9:2 и выиграли четверть. Перед последней десятиминуткой счет был 72:68 в пользу бельгийцев.

В последней четверти "Прометей" показал свой класс. Сначала украинский клуб совершил рывок 10:2, а затем вообще увеличил свое преимущество до +9. Бельгийцы начали сокращать счет и даже сократили свое отставание до двух очков. Однако на большее их не хватило. Победа "Прометея" со счётом 91:87.

MVP матча стал Миро Билан. Хорватский центровой оформил дабл-дабл – 38 очков + 10 подборов.

Следующий матч Лиги чемпионов "Прометей" сыграет против румынского клуба "Клуж". Матч состоится 3 марта в 19:00 в киевском Дворце спорта.

Турнирное положение команд в группе "K"

&quot;Прометей&quot; побеждает бельгийский &quot;Остенде&quot; в выездном матче баскетбольной Лиги чемпионов

Напомним, что в предыдущем матче Лиги чемпионов "Прометей" победил испанскую "Уникаху".

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Чемпинов Баскетбол
NEWS
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
Нормандская встреча советников длится уже седьмой час. Брифинг Ермака перенесли
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины