"Прометей" побеждает бельгийский "Остенде" в выездном матче баскетбольной Лиги чемпионов

"Остенде" (Бельгия) – "Прометей" (Украина) 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

Прометей: Доу 4, Кеннеди 19 + 6 подборов, Стефенс 2, Билан 38 + 10 подборов, Лукашов 0 – старт; Харрисон 22 + 7 подборов, Эванс 0, Липовый 3, Сидоров 3, Петров 0.

В первой четверти продолжалась равная игра, в которой команды поочередно выходили вперед. Наибольшее преимущество, которое одна из команд имела в первой десятиминутке, это +5 у бельгийского клуба. И все же хозяева выиграли первую четверть 20:18.

Во второй десятиминутке игроки "Остенде" не отдавали лидерство и даже увеличивали свое преимущество до +6. А главным "оружием" украинского чемпиона был Миро Билан. Хорват не раз уничтожал своих оппонентов в 3-секундной зоне. К концу четверти "Прометей" начал сокращать отставание. И благодаря трехочковому попаданию от Д'Анджело Харрисона за две секунды до сирены, на большой перерыв команды ушли при счете 43:42 в пользу украинского коллектива.

После большого перерыва "Прометей" контролировал ход игры, местами имея преимущество в шесть очков. Однако ближе к окончанию четверти хозяева начали сокращать отрыв. А затем игроки "Остенде" совершили рывок 9:2 и выиграли четверть. Перед последней десятиминуткой счет был 72:68 в пользу бельгийцев.

В последней четверти "Прометей" показал свой класс. Сначала украинский клуб совершил рывок 10:2, а затем вообще увеличил свое преимущество до +9. Бельгийцы начали сокращать счет и даже сократили свое отставание до двух очков. Однако на большее их не хватило. Победа "Прометея" со счётом 91:87.

MVP матча стал Миро Билан. Хорватский центровой оформил дабл-дабл – 38 очков + 10 подборов.

Следующий матч Лиги чемпионов "Прометей" сыграет против румынского клуба "Клуж". Матч состоится 3 марта в 19:00 в киевском Дворце спорта.

Турнирное положение команд в группе "K"