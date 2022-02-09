НБА назвала 15 лучших тренеров истории: кто вошел в список

Список был отобран группой из 43 нынешних и бывших главных тренеров НБА в сотрудничестве с Национальной ассоциацией баскетбольных тренеров.

В этот список попали сразу четыре современных специалиста – Док Риверс ("Филадельфия Сиксерс"), Эрик Споэльстра ("Майами Хит"), Стив Керр ("Голден Стейт Уорриорз") и Грег Попович ("Сан-Антонио Сперс").

15 величайших тренеров по версии НБА:

Фил Джексон (11 титулов из "Чикаго" и "Лейкерс", 1155 побед, 70% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Ред Ауэрбах (9 титулов с "Бостоном", 938 побед, 67% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Пэт Райли (5 титулов из "Лейкерс" и "Майами", 1210 побед, 64% побед, 3 раза признаны лучшим тренером года)

Грегг Попович (5 титулов из "Сан-Антонио", 1330 побед, 66% побед, 3 раза признаны лучшим тренером года)

Стив Керр (3 титула из "Голден Стейт", 417 побед, 69% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Чак Дэйли (2 титула с "Детройтом", 638 побед, 59% побед)

Ред Хольцман (2 титула из "Никс", 696 побед, 53% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Эрик Споэльстра (2 титула из "Майами", 642 победы, 59% побед)

Кэй Си Джонс (2 титула с "Бостоном", 552 победы, 64% побед)

Лери Браун (титул с "Детройтом", 1327 побед, 57% побед, 3 раза признан лучшим тренером года в АБА)

Док Риверс (титул с "Бостоном", 1024 победы, 59% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Джек Рэмси (титул с "Портлендом", 864 победы, 53% побед)

Ленни Уилкенс (титул с "Сиэтлом", 1332 победы, 54% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)

Дон Нельсон (1335 побед за карьеру, 58% побед, 3 раза лучший тренер года)

Джерри Слоун (1221 победа, 60% побед, 2 финала).

Восемь тренеров из представленных фигурировали в списке десяти лучших тренеров, опубликованном в 1996 году на 50-летие НБА. В этой версии убрали Билла Фитча (титул с "Бостоном") и Джона Кундлу (5 титулов с "Лейкерс" в НБА и еще один в НБЛ).