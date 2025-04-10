НБА: Михайлюк зробив різницю в переможному матчі "Юти" (відео)

"Юта" Святослава Михайлюка переграла "Портленд" в овертаймі з різницею у сім очок – 133:126. Саме сім очок набрав українець в матчі. Захисник розпочав зустріч на лаві запасних, але увійшов у гру вже в першій чверті. Він реалізував 3 кидки з 4-х, у тому числі – успішно виконав єдину дальню спробу. Статистики одразу відзначили, що Михайлюк уперше в сезоні не викинув за матч жодного неточного триочкового кидка.

Також на рахунку українця 4 підбирання в захисті, 2 результативні передачі та 1 перехоплення. Він провів на майданчику 22 хвилини і 58 секунд.

Олексій Лень на лаві запасних "Лос-Анджелес Лейкерс" став свідком визначної події: першого матчу нової зірки "озерних" Луки Дончіча у Далласі – після того, як він перебрався з місцевого "Маверікс" до Каліфорнії.

Словенець навіть розплакався перед грою, коли на арені продемонстрували відео з найяскравішими моментами його життя в команді з Далласу. Але своїх колишніх одноклубників не пожалів: набрав 45 очок до яких додав 8 підбирань та 6 передач. "Лейкерс" переміг у матчі – 112:97. Щодо Леня, то він вже десяту гру поспіль спостерігає за діями своїх партнерів з лави.

"Лейкерс" у Західній конференції йде на третьому місці, маючи 49 перемог у 80-ти поєдинках. "Юта" з 17-ма успішними іграми з 80-ти, замикає таблицю в цьому ж дивізіоні.