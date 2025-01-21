UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

НБА: Михайлюк встановив рекорд сезону (відео)

Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрій Костенко

У ніч проти 21 січня український легіонер клубу Національної баскетбольної асоціації "Юта Джаз" Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший поєдинок у сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

У грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс" вітчизняний атакувальний захисник вдруге поспіль потрапив до стартової п'ятірки команди. Він провів на паркеті 26 хвилин, за які набрав 19 очок, виконав чотири підбирання та двічі заблокував кидки суперника. Михайлюк реалізував 3 з 4-х двоочкових кидків та 4 з 10-ти триочкових, а також вдало виконав свою єдину спробу з лінії штрафних.  

У складі "Юти" більше за Михайлюка набрали лише двоє баскетболістів: захисники Кейонте Джордж (23 очки) та Айзея Кольєр (20). Однакову результативність з українцем продемонстрував центровий Вокер Кесслер.

Цього однак не вистачило для перемоги. "Джазмени" виграли дві перші чверті, далі суперники перевели матч у овертайм, у якому й здобули перемогу – 123:119.

Більше Михайлюк востаннє набирав наприкінці минулого регулярного чемпіонату, ще у складі "Бостона". Тоді українець записав на свій рахунок 26 очок за 37 хвилин проти "Вашингтона".

Для "Юти" це друга поразка поспіль. Команда Михайлюка виграла тільки одну з останніх семи зустрічей. Загалом у поточному чемпіонаті "джазмени" здобули 10 перемог у 41-му матчі та посідають останню, 15-ту сходинку в Західній конференції.

Раніше оголосили склад жіночої збірної України на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2025.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол