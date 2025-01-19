Ягупова, Уро-Ніле та інші: склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євробаскета-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України .

У лютому збірна зіграє заключні матчі у відборі. 6 лютого у виїзній грі протистоятиме збірній Португалії. А 9 лютого в латвійській Ризі в номінально домашньому матчі зіграє проти Північної Македонії.

До розширеного складу команди увійшли такі баскетболістки.

Захисниці: Богдана Лапхан, Анжеліка Ляшко (обидві – "Франківськ-Прикарпаття"), Дар'я Дубнюк ("Полонія", Польща), Вікторія Балабан ("Нептунас", Литва), Наталія Цюбик ("Наполі", Італія).

Форварди: Аліна Ягупова ("Валенсія", Іспанія), Тетяна Юркевічус ("Брексія", Італія), Олена Бойко ("Егаді Яхт Гольфобаскет", Італія), Христина Кулєша ("Нови Загреб", Хорватія), Віра Грималюк ("Шамарін", Словаччина), Кристина Філевич ("Київ-Баскет").

Центрові: Міріам Уро-Ніле ("Ньон", Швейцарія), Євгенія Путра ("Ружомберок", Словаччина), Вероніка Любінець ("Локомотив-Трутнов", Чехія).

Збірна України в кваліфікації Євробаскета-2025

До заключного ігрового вікна національна команда підходить із однією перемогою та трьома поразками. "синьо-жовті" здолали Північну Македонії (98:49), двічі поступились Сербії (40:82 та 53:79) і один раз – Португалії (63:78).

У своєму квартеті українки наразі йдуть третіми, маючи у активі 5 пунктів. Наша команда на два бали відстає від португалок, та на три – від сербок. На чемпіонат Європи вийдуть 8 переможців груп, а також 4 кращих, серед тих хто посяде другі місця.

Чемпіонат Європи 2025 року пройде 18-29 червня в чотирьох країнах – Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна країна прийматиме матчі однієї з чотирьох груп основного раунду, а поєдинки плей-офф пройдуть у Греції.