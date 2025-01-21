НБА: Михайлюк установил рекорд сезона (видео)

В ночь на 21 января украинский легионер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" Святослав Михайлюк провел свой самый результативный поединок в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

В игре против "Нью-Орлеан Пеликанс" отечественный атакующий защитник второй раз подряд попал в стартовую пятерку команды. Он провел на паркете 26 минут, за которые набрал 19 очков, выполнил четыре подбора и дважды заблокировал броски соперника. Михайлюк реализовал 3 из 4-х двухочковых бросков и 4 из 10-ти трехочковых, а также удачно выполнил свою единственную попытку с линии штрафных.

В составе "Юты" больше Михайлюка набрали только двое баскетболистов: защитники Кейонте Джордж (23 очка) и Айзея Кольер (20). Одинаковую результативность с украинцем продемонстрировал центровой Уокер Кесслер.

Этого однако не хватило для победы. "Джазмены" выиграли две первые четверти, далее соперники перевели матч в овертайм, в котором и одержали победу - 123:119.

Больше Михайлюк последний раз набирал в конце прошлого регулярного чемпионата, еще в составе "Бостона". Тогда украинец записал на свой счет 26 очков за 37 минут против "Вашингтона".

Для "Юты" это второе поражение подряд. Команда Михайлюка выиграла только одну из последних семи встреч. Всего в текущем чемпионате "джазмены" одержали 10 побед в 41-м матче и занимают последнюю, 15-ю строчку в Западной конференции.