НБА: "Маямі" вдруге здолав "Бостон" на виїзді у фіналі Східної конференції

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Бостон" – "Маямі" – 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36); серія – 0:2

Після поразки посеред тижня "Селтікс" прагнули взяти реванш. Та в першій чверті господарі постійно перебували в ролі тих, що наздоганяють. Тим не менше, з цим завданням "Бостон" впорався. Якраз перед сиреною вдалося мінімально вийти вперед.

Непогано пішло в другій 12-хвилинці. Бостонці напрацювали на 7 очок переваги до середини чверті. Утім, "Гіт" не дали розгулятися господарям і невдовзі відновили паритет. Кінцівку ж відрізку флоридці провели краще, тож пішли на велику перерву з +4.

Третя чверть стартувала під контролем "Маямі". Гості тримали бостонців на невеликій дистанції та не форсували подій. "Селтікс", однак, мали свій план і підняли темп у другій половині 12-хвилинки. Як наслідок, вдалося не лише відігратися, а й відірватися на 8 пунктів.

У вирішальній чверті спершу справи "Бостона" виглядали вкрай перспективно. Перевага над "Гіт" зросла до 12-ти пунктів і, здавалося, що рахунок у фінальній серії стане рівним. Та "Маямі" відшукав внутрішні резерви, зрівняв рахунок (100:100), а потім якісніше провів кінцівку та закрив матч перемогою.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 34 очки, зробив 13 підбирань і віддав 8 передач. У лавах "Гіт" натомість найбільше набрав оборонець Джиммі Батлер (27 пунктів). Наступні два поєдинки зіграють у Флориді.