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НБА: "Майами" во второй раз одолел "Бостон" на выезде в финале Восточной конференции

Фото: Джейсон Тейтум (справа) и компания снова уступили (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Двумя победами "Майами Хит" в логове "Бостон Селтикс" обернулся старт финальной серии на Востоке Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Майами" – 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36); серия – 0:2

После поражения в середине недели "Селтикс" стремились взять реванш. Но в первой четверти хозяева постоянно находились в роли догоняющих. Тем не менее, с этой задачей "Бостон" справился. Как раз перед сиреной удалось минимально выйти вперед.

Неплохо пошло во второй 12-минутке. Бостонцы наработали на 7 очков преимущества к середине четверти. Впрочем, "Хит" не дали разгуляться хозяевам и вскоре восстановили паритет. Концовку же отрезка флоридцы провели лучше, поэтому ушли на большой перерыв с +4.

Третья четверть стартовала под контролем "Майами". Гости держали бостонцев на небольшой дистанции и не форсировали события. "Селтикс", однако, имели свой план и взвинтили темп во второй половине 12-минутки. Как следствие, удалось не только отыграться, но и оторваться на 8 пунктов.

В решающей четверти сначала дела "Бостона" выглядели весьма перспективно. Превосходство над "Хит" выросло до 12-ти пунктов и, казалось, что счет в финальной серии станет равным. Но "Майами" нашел внутренние резервы, сравнял счет (100:100), а затем качественнее провел концовку и закрыл матч победой.

Самым результативным на паркете стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 34 очка, сделал 13 подборов и отдал 8 передач. В рядах "Хит" в свою очередь больше всех набрал защитник Джимми Батлер (27 пунктов). Следующие два поединка сыграют во Флориде.

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НБАБаскетбол