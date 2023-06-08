НБА: "Маямі" програв "Денверу" перший домашній матч фінальної серії

Поразкою "Маямі Гіт" обернулася чергова зустріч фіналу сезону в Національній баскетбольній асоціації проти "Денвер Наггетс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
НБА, плей-офф, фінал
"Маямі" – "Денвер" – 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27); серія – 1:2
У стартовій чверті обидві команди мали вдалі відрізки. Утім, ані "Гіт", ані "Наггетс" піти у суттєвий відрив не змогли. Господарі розгубили гандикап +5, а пік переваги денверців склав чотири пункти. Зрештою, 12-хвилинка завершилася внічию.
Та поступово гості захопили ініціативу повністю. Вирішальними стали чверті до та після великої перерви. За цей час "Наггетс" встигли відірватися на цілих 14 очок. Хоча в якийсь момент "Денвер" ледь не вийшов на рубіж 20-ти пунктів переваги.
Цю психологічну межу гості з Колорадо таки перетнули у вирішальні 12 хвилин. Такий розвиток подій дав можливість "Наггетс" грати з огляду на рахунок у фінальній чверті. "Маямі" зумів вирівняти гру, але наблизитися до суперника флоридці так і не змогли.
Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей. Він оформив тріпл-дабл – набрав 34 очки, зробив 10 підбирань і віддав 10 передач. Поруч із ним і центровий "Наггетс" Нікола Йокіч (32+21+10). Ветеран "Гіт" Джиммі Батлер оформив 28 очок.
До слова, раніше "Фінікс" призначив чемпіона НБА-2022 новим керманичем команди.
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