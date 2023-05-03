НБА: "Лейкерс" здолали "Голден Стейт", "Нью-Йорк" зрівнявся в серії з "Маямі"

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Голден Стейт" – "Лейкерс" – 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21); серія – 0:1

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Нью-Йорк" – "Маямі" – 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28); серія – 1:1

"Лейкерс" у каліфорнійському дербі здолали "Голден Стейт" на виїзді. До великої перерви команди грали на рівних – без шансів піти у значний відрив одна від одної. А ось третя чверть вдалася гостям. За її підсумками "Лос-Анджелес" вийшов на рубіж +8.

Фінальна 12-хвилинка вийшла драматичною. "Лейкерс" спершу збільшили гандикап до 14-ти пунктів, але примудрилися розгубити всю перевагу перед заключним відрізком (112:112). Утім, ендшпіль був за лос-анджелесцями, які набрали 5 очок в останні секунди протистояння.

В очікуваній битві лідерів команд – Стефа Каррі та Леброна Джеймса – найкращим виявився третій. Ним став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс. Він набрав 30 очок, зробив 23 підбирання і віддав 5 передач. Леброн закінчив із дабл-даблом (22 пункти, 11 підбирань), а Каррі набрав 27 очок.

Натомість у Нью-Йорку місцеві "Нікс" узяли реванш за поразку від "Гіт" кілька днів тому. Хоча легким він не став. Нью-йоркці відстали на три пункти за підсумками першої половини, але зуміли зламати сценарій поєдинку після великої перерви.

Якщо після третьої чверті "Нікс" скоротили відставання до мінімального (76:77), то у фінальній взялися до справи по-справжньому. Кілька разів цифри на табло були рівними. Проте, після рубежу (96:96) господарі видали фінальний спурт і оформили перемогу.

Найрезультативнішим у складі "Нью-Йорка" став Джейлен Брансон. До свого активу він записав 30 очок, 5 підбирань і 2 передачі. На паркеті оборонець провів 39,5 хвилин.