НБА: "Денвер" подвоїв перевагу над "Фініксом", "Філадельфія" перемогою розпочала серію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Денвер" – "Фінікс" – 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14); серія – 2:0

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Бостон" – "Філадельфія" – 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32); серія – 0:1

У протистоянні з "Фініксом" денверці впродовж тривалого часу грали на рівних. Ані "Наггетс", ані "Санз" не змогли піти у відрив за підсумками жодної з перших трьох чвертей. Трохи кращими були справи арізонців – +3 перед вирішальними хвилинами.

Утім, саме у фінальній чверті "Денвер" організував спурт, який увінчався успіхом. "Наггетс" швидко зрівняли рахунок і почали бути кращими під обома щитами. Як наслідок, перевага почала зростати, сягнула піку (12 очок) і дозволила комфортно фінішувати.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Денвера" Нікола Йокіч із дабл-даблом. За понад 41 хвилину на паркеті він набрав 39 пунктів, зробив 16 підбирань і віддав 5 передач. Найкращий у складі "Фінікса" – оборонець Девін Букер (35 очок).

Натомість у Массачусетсі "Бостон" залишив за собою першу половину зустрічі з "Філадельфією". Вдало розпочавши, "Селтікс" трохи втратили концентрацію у другій чверті. Однак, на велику перерви пішли за переваги на три очки.

А ось у третій та четвертій 12-хвилинках краще виглядали гості. "Севенті Сіксерс", хоч і не змогли відірватися в рахунку, але намагалися тримати бостонців на рубежі +/- п'ять пунктів. Щоправда, кілька разів лідер змінювався. Утім, фінальний відрізок вдався саме "Філадельфії" (12:8).

Зірка гостей Джеймс Харден набрав 45 очок. Натомість універсальний форвард "Бостона" Джейсон Тейтум оформив дабл-дабл (39 пунктів, 11 підбирань). Та його зусиль забракло для переможного старту нової серії.