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НБА: "Лейкерс" програли "Денверу" третій матч фіналу на Заході

Фото: Нікола Йокіч проти Ентоні Девіса (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Домашньою поразкою "Лос-Анджелес Лейкерс" продовжилася фінальна серія Західної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Лейкерс" – "Денвер" – 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35); серія – 0:3

Після рівного дебюту зустрічі денверці перехопили ініціативу. Від середини першої чверті почався ривок "Наггетс". Як наслідок, стартова 12-хвилинка гості завершили зі солідним гандикапом +12.

"Лейкерс" злегка реабілітувалися в другій чверті. Упродовж усього відрізку каліфорнійці скорочували відставання від "Денвера". Впритул до великої перерви "Лос-Анджелес" навіть зрівняв рахунок (55:55). Утім, останній влучний кидок (триочковий) був за "Наггетс".

Третя чверть обернулася гойдалками. Денверці то відривалися на 7-9 очок, то дозволяли "Лейкерс" скоротити відставання до мінімуму. Тим не менше, інтрига збереглася до фінальної чверті. Там суперники розпочали з обміну "уколами".

Та поступово "Наггетс" підняли темп і доволі швидко зробили перевагу двозначною. Маючи такий очковий запас, гості гарантували спокійну кінцівку поєдинку та в підсумку здобули третю перемогу в серії. Матч у ніч проти вівторка в Лос-Анджелесі може стати останнім.

У звітному ж поєдинку найрезультативнішим став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей. Він набрав 37 очок, зробив 7 підбирань і віддав 6 передач. У складі "Лейкерс" натомість дабл-даблом відзначився центровий Ентоні Девіс (28 пунктів, 18 підбирань).

До слова, напередодні "Маямі" вдруге переграв "Бостон" у виїзному матчі фіналу Сходу.

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