НБА: "Лейкерс" проиграли "Денверу" третий матч финала на Западе

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"Лейкерс" – "Денвер" – 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35); серия – 0:3

После равного дебюта встречи денверцы перехватили инициативу. С середины первой четверти начался рывок "Наггетс". Как следствие, стартовую 12-минутку гости завершили с солидным гандикапом +12.

"Лейкерс" слегка реабилитировались во второй четверти. На протяжении всего отрезка калифорнийцы сокращали отставание от "Денвера". Вплотную к большому перерыву "Лос-Анджелес" даже сравнял счет (55:55). Впрочем, последний точный бросок (трехочковый) был за "Наггетс".

Третья четверть обернулась качелями. Денверцы то отрывались на 7-9 очков, то позволяли "Лейкерс" сократить отставание до минимума. Тем не менее, интрига сохранилась до финальной четверти. Там соперники начали с обмена "уколами".

Но постепенно "Наггетс" подняли темп и довольно быстро сделали преимущество двузначным. Имея такой очковый запас, гости гарантировали спокойную концовку поединка и в итоге одержали третью победу в серии. Матч в ночь на вторник в Лос-Анджелесе может стать последним.

В отчетном же поединке самым результативным стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей. Он набрал 37 очков, сделал 7 подборов и отдал 6 передач. В составе "Лейкерс" в свою очередь дабл-даблом отличился центровой Энтони Дэвис (28 пунктов, 18 подборов).