НБА: "Філадельфія" в овертаймі дотиснула "Бостон", "Фінікс" зрівнявся з "Денвером"

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Філадельфія" – "Бостон" – 116:115 ОТ (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8); серія – 2:2

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Фінікс" – "Денвер" – 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32); серія – 2:2

Пенсильванці в драматичному стилі здолали "Бостон". Упродовж більшої частини зустрічі "Філадельфія" тримала хід матчу під власним контролем. На піку переваги в третій чверті "Севенті Сіксерс" випереджали гостей на 16 пунктів.

Утім, господарі провалили фінальний відрізок і лише дивом перевели поєдинок в овертайм. "Селтікс", здавалося, доведуть справу до кінця в додатковій 5-хвилинці, але "Філадельфія" врятувалася. Героєм пенсильванців став Джеймс Харден, який реалізував триочковий. Натомість Смарт у відповідь закинув після сирени.

Харден водночас став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 42 пункти, зробив 8 підбирань і віддав 9 передач. У складі "Бостона" головною зіркою був Джейсон Тейтум із дабл-даблом (24 очки, 18 підбирань).

"Фінікс" із "Денвером" натомість кілька разів перехоплювали лідерство один в одного. Проте, жодна з команд так і не змогла піти у серйозний відрив. Максимум "Санз" склав 10 пунктів, а "Наггетс" спромоглися вести на піку з +9. Спершу непомітний фундамент успіху господарі заклали до та після перерви.

Вигравши обидві середні чверті, "Фінікс" зумів посунути денверців на безпечну відстань. Фактично впродовж останньої 12-хвилинки "Санз" контролювали відрив і доволі спокійно змогли довести матч до другої перемоги в серії.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Наггетс" Нікола Йокіч. Серб набрав 53 очки, зробив 4 підбирання та виконав 11 передач. Арізонці ж відповіли дабл-даблами Кевіна Дюранта (36 пунктів, 11 підбирань) та Девіна Букера (36 очок, 12 передач).