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НБА: "Лейкерс" вдруге здолали "Голден Стейт", "Маямі" повів у серії проти "Нью-Йорка"

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Лос-Анджелес, Неділя 07 травня 2023 10:18
НБА: "Лейкерс" вдруге здолали "Голден Стейт", "Маямі" повів у серії проти "Нью-Йорка" Фото: Ентоні Девіс був нестримним у цей вечір (bc7news.com)
Автор: Антон Федорців

Півфінальні серії плей-офф у Західній та Східній конференціях Національної баскетбольної асоціації продовжилися двома матчами. Перемоги здобули "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Маямі Гіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Маямі" – "Нью-Йорк" – 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16); серія – 2:1

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29); серія – 2:1

Флоридці фактично не надали "Нікс" жодних шансів. "Гіт" як захопили ініціативу з перших хвилин, так і не випустили її з рук упродовж усієї зустрічі. З кожною чвертю перевага "Маямі" ставала більшою. Хоча фундамент перемоги господарі заклали в першій 12-хвилинці.

"Маямі" за її підсумками "привіз" гостям 8 очок переваги. За підсумками трьох наступних чвертей – ще 11 пунктів. Найрезультативнішим у складі "Гіт" став оборонець Джиммі Батлер. Він набрав 28 очок, зробив 4 підбирання і віддав 3 передачі.

Натомість у Місті янголів інтриги було більше, принаймні на старті. "Лейкерс", здавалося, контролюють хід поєдинку, але програли кінцівку першої чверті (23:30). Утім, цей локальний успіх "Ворріорз" виявився останнім у третій зустрічі команд.

"Лос-Анджелес" із Ентоні Девісом (25 очок, 13 підбирань) і Леброном Джеймсом (21+8, а ще 8 передач) на чолі виграли три наступні 12-хвилинки та вирішили долю протистояння задовго до фінальної сирени. Підсумкова перевага склала 30 пунктів – гідний реванш за розгром у Сан-Франциско кілька днів тому.

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НБА Голден Стейт Баскетбол
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