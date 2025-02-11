НБА: Дончіч дебютував за "Лейкерс" проти команди Михайлюка (відео)

Словенець вперше вийшов на майданчик у майці прославленого клубу в грі проти "Юти Джаз" нашого Святослава Михайлюка. "Лейкерс" перемогли – 132:113. В дебютній грі Дончіч з'явився у стартовому складі, провів на паркеті 23 хвилини та встиг набрати 14 очок, зробити 5 підбирань і віддати 4 передачі.

Втім, це виявився лише п'ятий за результативністю показник у команді. Більше за словенця набрали не лише інші баскетболісти "старту" – Джеймс, Рівз та Хатімура, а й Гудвін, який ввійшов у гру з лави запасних. Найбільш корисним на майданчику в складі "озерних" традиційно став Леброн Джеймс. На рахунку ветерана – 24 очки, 7 підбирань та 8 передач.

Леброн та Дончіч під час гри з "Ютою" (фото: x.com/Lakers)

На жаль, українцю Михайлюку зіграти особисто проти словенської зірки цього разу не вдалося. Гравець збірної України весь матч провів у запасі.

До речі, всі глядачі, які у цей вечір відвідали поєдинок "Лейкерс" – "Джаз" були приємно здивовані. Їм безкоштовно презентували клубні джерсі з 77-м номером Дончіча.

Джерсі Дончіча чекали на всіх уболівальників (фото: x.com/Lakers)

"Лос-Анджелес Лейкерс", маючи 32 перемоги у 51-му матчі йде четвертим у Західній конференції. "Юта", що виступає в цьому ж дивізіоні, з 12-ма успішними поєдинками з 52-х займає передостаннє, 14-те місце.