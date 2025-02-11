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НБА: Дончіч дебютував за "Лейкерс" проти команди Михайлюка (відео)

Лос-Анджелес, Вівторок 11 лютого 2025 11:24
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НБА: Дончіч дебютував за "Лейкерс" проти команди Михайлюка (відео) Фото: Дончіч та Леброн вперше зіграли разом за "Лейкерс" (instagram.com/lakers)
Автор: Андрій Костенко

У ніч на 11 лютого в Національній баскетбольній асоціації сталася історична подія. Один з найкращих баскетболістів ліги Лука Дончіч дебютував у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Словенець вперше вийшов на майданчик у майці прославленого клубу в грі проти "Юти Джаз" нашого Святослава Михайлюка. "Лейкерс" перемогли – 132:113. В дебютній грі Дончіч з'явився у стартовому складі, провів на паркеті 23 хвилини та встиг набрати 14 очок, зробити 5 підбирань і віддати 4 передачі.

Втім, це виявився лише п'ятий за результативністю показник у команді. Більше за словенця набрали не лише інші баскетболісти "старту" – Джеймс, Рівз та Хатімура, а й Гудвін, який ввійшов у гру з лави запасних. Найбільш корисним на майданчику в складі "озерних" традиційно став Леброн Джеймс. На рахунку ветерана – 24 очки, 7 підбирань та 8 передач.

НБА: Дончіч дебютував за &quot;Лейкерс&quot; проти команди Михайлюка (відео)Леброн та Дончіч під час гри з "Ютою" (фото: x.com/Lakers)

На жаль, українцю Михайлюку зіграти особисто проти словенської зірки цього разу не вдалося. Гравець збірної України весь матч провів у запасі.

До речі, всі глядачі, які у цей вечір відвідали поєдинок "Лейкерс" – "Джаз" були приємно здивовані. Їм безкоштовно презентували клубні джерсі з 77-м номером Дончіча.

НБА: Дончіч дебютував за &quot;Лейкерс&quot; проти команди Михайлюка (відео)

Джерсі Дончіча чекали на всіх уболівальників (фото: x.com/Lakers)

"Лос-Анджелес Лейкерс", маючи 32 перемоги у 51-му матчі йде четвертим у Західній конференції. "Юта", що виступає в цьому ж дивізіоні, з 12-ма успішними поєдинками з 52-х займає передостаннє, 14-те місце.

НБА: Дончіч дебютував за &quot;Лейкерс&quot; проти команди Михайлюка (відео)

Раніше Медведенко пояснив, чому Михайлюк не зміг закріпитися в “Лейкерс".

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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