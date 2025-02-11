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НБА: Дончич дебютировал за "Лейкерс" против команды Михайлюка (видео)

Лос-Анджелес, Вторник 11 февраля 2025 11:24
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НБА: Дончич дебютировал за "Лейкерс" против команды Михайлюка (видео) Фото: Дончич и Леброн впервые сыграли вместе за "Лейкерс" (instagram.com/lakers)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 11 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации произошло историческое событие. Один из лучших баскетболистов лиги Лука Дончич дебютировал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Словенец впервые вышел на площадку в майке прославленного клуба в игре против "Юты Джаз" нашего Святослава Михайлюка. "Лейкерс" победили - 132:113. В дебютной игре Дончич появился в стартовом составе, провел на паркете 23 минуты и успел набрать 14 очков, сделать 5 подборов и отдать 4 передачи.

Впрочем, это оказался лишь пятый по результативности показатель в команде. Больше словенца набрали не только другие баскетболисты "старта" - Джеймс, Ривз и Хатимура, но и Гудвин, который вошел в игру со скамейки запасных. Наиболее полезным на площадке в составе "озерных" традиционно стал Леброн Джеймс. На счету ветерана - 24 очка, 7 подборов и 8 передач.

НБА: Дончич дебютировал за &quot;Лейкерс&quot; против команды Михайлюка (видео)Леброн и Дончич во время игры с "Ютой" (фото: x.com/Lakers)

К сожалению, украинцу Михайлюку сыграть лично против словенской звезды на этот раз не удалось. Игрок сборной Украины весь матч провел в запасе.

Кстати, все зрители, которые в этот вечер посетили поединок "Лейкерс" - "Джаз" были приятно удивлены. Им бесплатно презентовали клубные джерси с 77-м номером Дончича.

НБА: Дончич дебютировал за &quot;Лейкерс&quot; против команды Михайлюка (видео)

Джерси Дончича ждали всех болельщиков (фото: x.com/Lakers)

"Лос-Анджелес Лейкерс", имея 32 победы в 51-м матче идет четвертым в Западной конференции. "Юта", выступающая в этом же дивизионе, с 12-ю успешными поединками из 52-х занимает предпоследнее, 14-е место.

НБА: Дончич дебютировал за &quot;Лейкерс&quot; против команды Михайлюка (видео)

Ранее Медведенко объяснил, почему Михайлюк не смог закрепиться в "Лейкерс".

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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