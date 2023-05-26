НБА: "Бостон" закрутив інтригу другою перемогою над "Маямі" у фіналі Сходу

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Маямі" – "Бостон" – 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25); серія – 3:2

Під тиском загального результату серії "Селтікс" узялися до справи зі старту. Невдовзі видимою стала тенцедію до відриву господарів. Упродовж усієї першої чверті "Бостон" методично збільшував перевагу та набрав космічні 35 пунктів.

Із перевагою +15 після стартового відрізку бостонці зосередилися на стримуванні спроб "Маямі" перехопити ініціативу. З цим завданням "Селтікс" упоралися. "Гіт" справді вирівняли гру, але замахнутися на більше ні до перерви, ні відразу після неї не змогли.

"Бостон" за підсумками трьох 12-хвилинок випереджав флоридців на 18 очок, тож дозволив собі трохи ослабити хватку в завершальній чверті. "Маямі" записав фінальні хвилини до свого активу, але відстав від "Селтікс" на солідні 13 пунктів і навіть не підкорив сотню.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Селтікс" Деррік Вайт. Він набрав 24 очки, зробив 3 підбирання і оформив 1 асист за 37 хвилин на паркеті. Шостий матч серії до чотирьох перемог зіграють у Флориді в ніч проти неділі.

Перший фіналіст сезону НБА визначився ще в понеділок. "Лейкерс" програли четвертий матч серії проти "Денвера" в Місті Янголів. У трьох із чотирьох поєдинків лідер "Наггетс" Нікола Йокіч покидав майданчик із тріпл-даблом в активі.