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НБА: "Бостон" закрутил интригу второй победой над "Майами" в финале Востока

Фото: Свободный полет Маркуса Смарта под корзиной "Хит" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой "Бостон Селтикс" завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации против "Майами Хит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Майами" – "Бостон" – 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25); серия – 3:2

Под давлением общего результата серии "Селтикс" приступили к делу со старта. Быстро наметилась тенденция к отрыву владельцев. На протяжении всей первой четверти "Бостон" методически увеличивал преимущество и набрал космические 35 пунктов.

С преимуществом +15 после стартового отрезка бостонцы сосредоточились на сдерживании попыток "Майами" перехватить инициативу. С этой задачей "Селтикс" справились. "Хит" действительно выровняли игру, но замахнуться больше ни до перерыва, ни сразу после нее не смогли.

"Бостон" по итогам трех 12-минуток опережал флоридцев на 18 очков, поэтому позволил себе немного ослабить хватку в заключительной четверти. "Майами" записал финальные минуты в свой актив, но отстал от "Селтикс" на солидные 13 пунктов и даже не покорил сотню.

Самым результативным в матче стал защитник "Селтикс" Деррик Уайт. Он набрал 24 очка, сделал 3 подбора и оформил 1 ассист за 37 минут на паркете. Шестой матч серии до четырех побед сыграют во Флориде в ночь на воскресенье.

Первый финалист сезона НБА определился еще в понедельник. "Лейкерс" проиграли четвертый матч серии против "Денвера" в Городе Ангелов. В трех из четырех поединков лидер "Наггетс" Никола Йокич покидал площадку с трипл-даблом в активе.

К слову, ранее экс-звезда НБА Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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