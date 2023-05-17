НБА: "Денвер" із виставою Йокіча здолав "Лейкерс" на старті фінальної серії Заходу

Домашньою перемогою "Денвер Наггетс" завершився перший матч у фіналі Західної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Денвер" – "Лейкерс" – 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34); серія – 1:0

Із перших хвилин денверці захопили ініціативу. Стартову чверть господарі закінчили з перевагою на 12 пунктів, хоча на піку відрив сягав навіть 16-ти. Тенденція продовжилася і в другій 12-хвилинці. Як наслідок, на велику перерву "Наггетс" пішли з +18.

Рівнішою грала стала в третій чверті. "Лейкерс" не тільки нав'язали конкуренцію "Денверу", але й навіть завершили цей відрізок на власну користь. Щоправда, поки каліфорнійці скоротили відставання на чотири очки, господарі встигли "пробити" сотню.

А ось у фінальній чверті лосанджелесці почали переважати суттєво. Кінцівка виявилася видовищною. "Лейкерс" двічі підбиралися до "Денвера" на відстань трьох пунктів завдяки 3-очковим Рівза. Та все ж, колорадці змогли дотиснути гостей і повели в серії.

Найрезультативнішим у матчі став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс. Він набрав 40 очок, зробив 10 підбирань і віддав 3 передачі. Проте, головною зіркою вечора став колега Девіса за амплуа Нікола Йокіч. Лідер "Денвера" знову оформив тріпл-дабл (34+21+14).