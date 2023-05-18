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НБА: "Бостон" уступил "Майами" на старте финала Восточной конференции

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Бостон, Четверг 18 мая 2023 10:12
НБА: "Бостон" уступил "Майами" на старте финала Восточной конференции Фото: "Селтикс" потерпели домашнее поражение (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой "Майами Хит" завершился первый матч финальной серии на Востоке Национальной баскетбольной ассоциации против "Бостон Селтикс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Майами" – 116:123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20); серия – 0:1

На первом отрезке команды играли на равных. На протяжении стартовой четверти качели продолжались до последней секунды, так что "Селтикс" достигли лишь минимального преимущества. Добавили хозяева перед перерывом. На пике они оторвались на 13 пунктов, а отправились отдыхать с +9.

Но это солидное преимущество было разбито перформансом "Майами" в третьей 12-минутке. Как только флоридцы сравняли счет (78:78), сразу же начали создавать гандикап. "Хит" играли сильнее и быстрее под обоими щитами и набрали вдвое больше очков. Перед финальной четвертью преимущество гостей составило 12 очков.

В последние 12 минут "Майами" сфокусировался на сохранении дистанции от соперника. "Бостон" на лучшем этапе смог подобраться на расстояние четырех пунктов. Но флоридцы сумели удержать победу и повели в серии до четырех побед.

Самым результативным в составе "Хит" стал защитник Джимми Батлер. Он набрал 35 очков, сделал 5 подборов и отдал 7 передач. Лучшим же в составе "Селтикс" стал форвард Джейсон Тейтум (30 пунктов). Второй матч состоится в ночь на субботу в Бостоне.

К слову, накануне "Денвер" обыграл "Лейкерс" дома благодаря трипл-даблу Йокича.

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