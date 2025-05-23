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Назву обрав народ: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер

П'ятниця 23 травня 2025 14:40
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Назву обрав народ: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер Фото: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер (media.stellantis.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Fiat представила свій перший кросовер для Латинської Америки під назвою Pulse ще у 2021 році. Через чотири роки виробництва світ побачив оновлений варіант автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цікаво, що назву для моделі обрали за результатами народного голосування. Автомобіль випускається в Бразилії, розроблений місцевим інженерним підрозділом компанії та призначений насамперед для цієї країни.

Назву обрав народ: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер

З оновленням у авто з'явився новий передній бампер з хромованими іклами з боків та інші грати радіатора, а на розширювачах передніх колісних арок тепер видно імітацію решіток. Корма зовсім не зазнала змін. Натомість у списку опцій з'явився панорамний дах. Невеликий кросовер завдовжки 4,1 м, незалежно від комплектації, оснащений 16-дюймовими колесами.

Назву обрав народ: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер

Загальна архітектура інтер'єру також залишилася недоторканою. Всі зміни торкнулися обробки, що відтепер пропонує нові поєднання кольорів та матеріалів. Наприклад, топ-версія отримала вставки зі шкірозамінника на дверях. Панель приладів тепер електронна, з екраном діагоналлю сім дюймів, а мультимедійний дисплей - на 10,1 дюйма.

Базовий Fiat Pulse оснащується чотирициліндровим атмосферним мотором на 1,3 л (109 к.с. на етанолі) сімейства Firefly. Інший варіант – 1,0-літровий турбодвигун на 130 к.с. з 12-вольтовим стартер-генератором і шестиступінчастим "автоматом". Привід у будь-якому випадку лише передній. Оновлений Fiat Pulse з'явиться на бразильському ринку найближчими місяцями.

Назву обрав народ: Fiat представив оновлений бюджетний кросовер

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Fiat Автомобільний ринок
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