Название выбрал народ: Fiat представил обновленный бюджетный кроссовер

Компания Fiat представила свой первый кроссовер для Латинской Америки под названием Pulse еще в 2021 году. Спустя четыре года производства мир увидел обновленный вариант автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Интересно, что название для модели выбрали по результатам народного голосования. Автомобиль выпускается в Бразилии, разработан местным инженерным подразделением компании и предназначен прежде всего для этой страны.

С обновлением у авто появился новый передний бампер с хромированными клыками по бокам и другая решетка радиатора, а на расширителях передних колесных арок теперь видна имитация решеток. Корма совсем не претерпела изменений. Зато в списке опций появилась панорамная крыша. Небольшой кроссовер длиной 4,1 м, независимо от комплектации, оснащен 16-дюймовыми колесами.

Общая архитектура интерьера также осталась нетронутой. Все изменения коснулись отделки, которая отныне предлагает новые сочетания цветов и материалов. Например, топ-версия получила вставки из кожзаменителя на дверях. Панель приборов теперь электронная, с экраном диагональю семь дюймов, а мультимедийный дисплей - на 10,1 дюйма.

Базовый Fiat Pulse оснащается четырехцилиндровым атмосферным мотором на 1,3 л (109 л.с. на этаноле) семейства Firefly. Другой вариант - 1,0-литровый турбодвигатель на 130 л.с. с 12-вольтовым стартер-генератором и шестиступенчатым "автоматом". Привод в любом случае только передний. Обновленный Fiat Pulse появится на бразильском рынке в ближайшие месяцы.