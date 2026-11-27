Назви днів тижня та місяців року в Україні пропонують писати інакше: петиція до КМУ
Кабінет міністрів просять розглянути можливість внесення змін до Українського правопису. Писати інакше пропонують назви днів тижня та місяців року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі КМУ.
У чому суть петиції та скільки голосів зібрано
Петиція №41/011390-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ у вівторок, 24 листопада 2026 року.
Її авторка - Оксана Олексіївна Бульба - просить урядовців:
- ініціювати розгляд питання про внесення змін до чинного Українського правопису;
- звернутись з приводу цього питання до Національної комісії зі стандартів державної мови та Інституту української мови НАН України;
- запровадити написання з великої літери назв днів тижня (Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота, Неділя);
- запровадити написання з великої літери назв місяців року (Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень, Червень, Липень, Серпень, Вересень, Жовтень, Листопад, Грудень).
Петиція щодо написання з великої літери назв днів тижня та місяців року (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Станом на 12:20 п'ятниці, 27 листопада, під петицією було зібрано лише 5 підписів (із 25 000 необхідних).
При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.
Аргументи на користь запропонованих у петиції змін
Обґрунтовуючи важливість запропонованих у петиції змін, її авторка акцентувала увагу на гармонізації з міжнародними стандартами та європейській інтеграції.
Вона нагадала, що у багатьох мовах світу, зокрема в англійській (Monday, January), німецькій (Montag, Januar) та інших мовах країн ЄС, назви днів тижня та місяців пишуться з великої літери.
"В умовах активної євроінтеграції України, міжнародної ділової комунікації та перекладу офіційної документації уніфікація цього правила спростить документообіг і зменшить кількість помилок при перекладах", - вважає Бульба.
Інший аргумент - підвищення візуальної читабельності документів.
"У діловому листуванні, договорах, розкладах, планах та офіційних актах написання дат і днів тижня з великої літери допомагає швидше візуально ідентифікувати часові орієнтири в тексті", - пояснила авторка документу.
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Ще одна причина актуальності цього питання, за її словами, повага до часових і культурних орієнтирів.
Бульба нагадала, що українські назви місяців мають глибоке історичне та природно-культурне коріння, що відображає національну ідентичність.
Отже, написання з великої літери - "підкреслить їхню значущість у мовній системі".
Крім того, на думку авторки петиції, запровадження таких змін може спростити вивчення української мови.
"Для іноземців, які вивчають українську мову як іноземну, а також у двомовному освітньому середовищі, єдиний підхід до оформлення календарних назв зробить правила правопису більш логічними та послідовними", - пояснила Бульба.
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Про що саме просять КМУ підписанти петиції
У зв'язку з усім вищевикладеним, підписанти петиції просять Кабінет міністрів України:
- доручити профільним міністерствам - Міністерству освіти та науки, Міністерству культури та стратегічних комунікацій (спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови) - опрацювати питання щодо доцільності внесення зазначених змін до Українського правопису;
- за результатами опрацювання - винести відповідні пропозиції на громадське обговорення;
- затвердити зміни у встановленому законодавством порядку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про петицію, яка пропонує змінити правопис слів "українець", "українка" та "українці".
Крім того, ми пояснювали, чому тарологам, коучам і б'юті-блогерам у мережі час перейти на українську.
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