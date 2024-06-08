Назвался экс-президентом Украины. Глава МИД Британии стал жертвой пранкера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, министр и пранкер сначала обменялись несколькими сообщениями. Несколько дней назад они провели видеозвонок.

Кэмерон прекратил разговор, когда у него возникли подозрения, поскольку пранкер попросил у него контакты членов британского правительства.

Министерство иностранных дел Британии заявило, что провели расследование, выяснилось, что звонок действительно был обманом. В ведомстве не уточнили, кто стоит за этим и как они могли связаться с министром.

МИД объяснил, что обнародовал подробности разговора из-за опасений, что им могут манипулировать.

Как пишет The Telegraph, это не первый подобный случай, нацеленный на британских политиков. Ранее Россию обвиняли в том, что она стоит за этим.