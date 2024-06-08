Назвался экс-президентом Украины. Глава МИД Британии стал жертвой пранкера
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой неизвестного пранкера. Злоумышленник представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, министр и пранкер сначала обменялись несколькими сообщениями. Несколько дней назад они провели видеозвонок.
Кэмерон прекратил разговор, когда у него возникли подозрения, поскольку пранкер попросил у него контакты членов британского правительства.
Министерство иностранных дел Британии заявило, что провели расследование, выяснилось, что звонок действительно был обманом. В ведомстве не уточнили, кто стоит за этим и как они могли связаться с министром.
МИД объяснил, что обнародовал подробности разговора из-за опасений, что им могут манипулировать.
Как пишет The Telegraph, это не первый подобный случай, нацеленный на британских политиков. Ранее Россию обвиняли в том, что она стоит за этим.
Напомним, в ноябре 2023 года подобный случай произошел с премьером Италии Джорджией Мелони. Пранкер, назвавшийся президентом комиссии Африканского союза, провел телефонный разговор с Мелони. Они говорили о войне в Украине, а премьер заявила об усталости от войны.
За пранком стояли россияне, а из-за этого дипломатический советник Мелони подал в отставку.
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