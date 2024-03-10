UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Назвав Wi-Fi роутер "Slava Ukraine". У Росії студента ув'язнили за проукраїнське гасло

Фото: російського студента ув'язнили (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Російській Федерації студента ув'язнили за проукраїнське гасло. Хлопець підписав свій Wi-Fi роутер "Slava Ukraine".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Московський суд засудив студента російського університету до 10 діб арешту за те, що він назвав свій Wi-Fi роутер проукраїнським гаслом.

За даними видання, студент МДУ, якого ідентифікували як Олега Тарасова, змінив назву своєї WIFI-мережі на "Slava Ukraine".

Інакомислення в Росії фактично оголошене поза законом відтоді, як президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, ми писали, що за даними ООН, минулого року репресії проти росіян зросли після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, досягнувши рівня, небаченого зі сталінських часів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниОкупанти