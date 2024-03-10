Назвав Wi-Fi роутер "Slava Ukraine". У Росії студента ув'язнили за проукраїнське гасло

Московський суд засудив студента російського університету до 10 діб арешту за те, що він назвав свій Wi-Fi роутер проукраїнським гаслом.

За даними видання, студент МДУ, якого ідентифікували як Олега Тарасова, змінив назву своєї WIFI-мережі на "Slava Ukraine".

Інакомислення в Росії фактично оголошене поза законом відтоді, як президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, ми писали, що за даними ООН, минулого року репресії проти росіян зросли після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, досягнувши рівня, небаченого зі сталінських часів.

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