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Кремль посилив репресії проти жителів Росії максимуму зі сталінських часів, - ООН

Росія, П'ятниця 22 вересня 2023 15:01
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Кремль посилив репресії проти жителів Росії максимуму зі сталінських часів, - ООН Фото: репресії проти любителів Сталіна збільшилися після початку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Репресії проти росіян жителів Росії зросли після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року, досягнувши рівня, небаченого зі сталінських часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Рівень репресій проти незалежних ЗМІ громадянського суспільства і взагалі проти всіх, хто висловлює інакодумство… є безпрецедентним у новітній історії", - заявила спеціальний доповідач ООН із ситуації з правами людини в Росії Маріана Казарова журналістам у Женеві.

Представляючи висновки своєї першої доповіді, вона висловила жаль з приводу "величезних репресій" Москви щодо критиків з початку війни в лютому 2022 року.

"Громадянське суспільство у Росії закрите владою", - заявила вона журналістам.

Вона додала, що "репресії дуже складні", і практично щотижня з'являються нові закони, "щоб придушити" будь-яку форму критики чи інакомислення.

Ставлення жителів Росії до Сталіна та до війни

За даними "Левада-центру", ставлення жителів Росії до Сталіна значно покращало за останні роки. На території Росії між 2012 та 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%.

Підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%. Проти війни висловлюються близько 20%.

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