Названы возможные причины увольнение главы "Укрзализныци"

Увольнением Владимира Жмака с должности главы правления АО "Укрзализныця" наблюдательный совет компании отвлекает внимание общественности от высоких зарплат, превышающих положенные по закону в десятки раз. Также на Жмака могут повесить убытки и финансовые неудачи УЗ, к которым он не имеет отношения.

Об этом говорится в статье РБК-Украина " Игры в монополии: за что уволили главу УЗ и кто мешает реформе компании ".

Вместо реальной реформы и трансформации компании набсовет и часть политикума, явно имеющего свой интерес в отрасли, сделали виновным во всех неудачах новое руководство компании. Но ответа, кто довел компанию до убытков еще до прихода Жмака и почему набсовет позволил этому случиться, по-прежнему нет, говорится в статье.

"Без особых проволочек сняв с должности главу правления УЗ, критики и оппоненты внутри компании могут повесить на него просчеты и неудачи, к которым он отношения не имел. Речь о том самом периоде - с 2017 по 2020 годы, в котором как раз и должна разобраться ВСК Рады", - говорится в статье.

По мнению журналистов, найдя виновного в лице уже экс-главы компании, набсовет сможет переложить и свою ответственность за финансовые неудачи УЗ. А заодно - и отвлечь внимание от заоблачных по украинским меркам зарплат в набсовете УЗ, которые выше, чем положенные им по закону, и фактически являются неправомерными.

Так, зарплаты некоторых членов набсовета УЗ не вписываются в нормативы, установленные правительством. Например, член набсовета Адомас Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тысяч гривен (февраль 2020 года), а Сергей Лещенко и Олег Журавлев - 332 тысячи гривен (февраль 2021 года). Их зарплата, согласно постановлению Кабмина, не может превышать 22 средних оклада работников отрасли. Но среднемесячная зарплата работника УЗ составляла 12,5 тысяч гривен в январе 2020 года и 11,3 тысяч гривен в январе 2021 года. То есть, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым - 29,3 раза.

Еще одно спорное финансовое решение набсовета - отказ от продления кредитного договора с ЕБРР на строительство и обновление вагонного парка, о чем ранее сообщал экс-директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев. Тогда Набсовет не просто оставил УЗ без средств на закупку новых вагонов, но и заставил государство уплатить банку 85 млн гривен комиссии за неиспользованный кредит.

Источники РБК-Украина в транспортной отрасли также допускают, что кадровые перестановки в УЗ на этом не закончатся. Со временем будет объявлен конкурс на вакансию главы правления, но эта процедура, как уже нередко бывало, может затянуться на неопределенное время.