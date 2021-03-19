Названі можливі причини звільнення глави "Укрзалізниці"
Звільненням Володимира Жмака з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" наглядова рада компанії відвертає увагу громадськості від високих зарплат, що перевищують належні за законом в десятки разів. Також на Жмака можуть повісити збитки та фінансові невдачі УЗ, до яких він не має відношення.
Про це йдеться в статті РБК-Україна "Ігри в монополії: за що звільнили голову УЗ і хто заважає реформі компанії".
Замість реальної реформи і трансформації компанії наглядова рада та частина політикуму, які явно мають свій інтерес в галузі, зробили винним у всіх невдачах нове керівництво компанії. Але відповіді, хто довів компанію до збитків ще до приходу Жмака і чому наглядова рада дозволила цьому статися, як і раніше немає, йдеться в статті.
"Без особливих зволікань знявши з посади голову правління УЗ, критики і опоненти всередині компанії можуть повісити на нього прорахунки і невдачі, до яких він не мав відношення. Мова про той самий період - з 2017 по 2020 роки, в якому якраз і повинна розібратися ТСК Ради", - йдеться в статті.
На думку журналістів, знайшовши винного в особі вже екс-глави компанії, наглядова рада зможе перекласти свою відповідальність за фінансові невдачі УЗ. А заодно - і відвернути увагу від захмарних за українськими мірками зарплат в наглядовій раді УЗ, які вище, ніж належні їм за законом, і фактично є неправомірними.
Так, зарплати деяких членів наглядової ради УЗ не вписуються в нормативи, встановлені урядом. Наприклад, член наглядової ради Адомас Аудицкас задекларував щомісячний дохід у сумі 412,5 тисяч гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов - 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їх зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середніх окладу працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисяч гривень у січні 2020 року і 11,3 тисяч гривень у січні 2021 року. Тобто, у випадку з Аудицкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенка та Журавльовим - 29,3 рази.
Ще одне спірне фінансове рішення наглядової ради - відмова від продовження кредитної угоди з ЄБРР на будівництво та оновлення вагонного парку, про що раніше повідомляв екс-директор з розвитку УЗ Андрій Рязанцев. Тоді наглядова рада не просто залишила УЗ без коштів на закупівлю нових вагонів, але і змусила державу сплатити банку 85 млн гривень комісії за невикористаний кредит.
Джерела РБК-Україна в транспортній галузі також допускають, що кадрові перестановки в УЗ на цьому не закінчаться. З часом буде оголошено конкурс на вакансію голови правління, але ця процедура, як вже бувало, може затягнутися на невизначений час.
Як відомо, Кабінет міністрів за поданням наглядової ради УЗ звільнив Володимира Жмака з займаної посади. Таким чином, за два роки УЗ вже чотири рази переживала зміну керівництва компанії.
Водночас прем'єр Денис Шмигаль дав доручення Тимчасової слідчої комісії ВР підготувати звіт про діяльність наглядової ради компанії у 2017-2020 році.
Раніше народний депутат, член Тимчасової слідчої комісії ВР по УЗ Костянтин Бондарєв заявив, що члени наглядової ради отримують по 300 тисяч гривень зарплати, але не мають ніякого плану реформ і місяцями взагалі не з'являються в Україні.