Названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве

В рамках смягчения карантина в Киеве местные власти приняли решение об открытии летних площадок кафе и ресторанов с соблюдением определенных условий. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла условия для работы летних площадок кафе и ресторанов с учетом соблюдения санитарных норм.

"Расстояние между столиками должно быть 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столом без учета детей до 14 лет, средства защиты персонала", - отметил Кличко.

Он также добавил, что летним и сезонным площадкам, которые получили документы в 2019 году, выдадут новые документы без обработки и дополнительных согласований в течение двух дней. Касаться такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех условий. Также для летних площадок город установит фиксированную сумму паевого участия в размере 1 гривны.

Фото: инфографика КГГА (facebook.com/valentyn.mondryivsky)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве увеличивают количество маршрутов общественного транспорта. В то же время как минимум до 22 мая транспорт продолжит работать с ограничениями, перевозя пассажиров с пропусками.

По состоянию на 8 мая в Киеве общее количество больных COVID-19 достигло 1 721, за минувшие сутки умерли еще три человека (32 с начала эпидемии). При этом суточный прирост заболевших составил 46 пациентов.