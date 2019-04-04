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Названы топ-нарушения антикоррупционного законодательства за март

Новости » Общество    04.04.2019 - 11:21
Названы топ-нарушения антикоррупционного законодательства за март
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Всего в этом месяце НАПК зафиксировало 248 нарушений антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства за март 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

Сообщается, что на первом месте рейтинга обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной главным специалистом-экономистом Главного управления статистики в Киевской области Натальей Винничук. НАПК установило декларирование недостоверных сведений на общую сумму более 4 млн 174 тыс. гривен.

Второе место в рейтинге досталось обоснованным выводам по декларированию заведомо недостоверных сведений, составленным в отношении судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина. По результатам проверки деклараций, поданных за 2015 и 2016 годы, установлены недостоверные сведения на сумму более 2 млн 95 тыс. гривен.

На третьем месте обоснованный вывод за декларирование заведомо недостоверных сведений, составленный в отношении председателя Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука. По результатам проверки декларации, поданной за 2016, установлены недостоверные сведения на сумму более 1 млн 87 тыс. гривен.

Четвертое, пятое и шестое места занимают админпротоколы, составленные за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов народными депутатами Украины Бориславом Розенблатом, Александром Вилкулом и Вадимом Кривохатько соответственно.

Всего в марте НАПК зафиксировало 248 нарушений антикоррупционного законодательства.

Напомним, ранее НАПК направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении пяти должностных лиц за несоблюдение требований закона Украины "О предотвращении коррупции". 

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