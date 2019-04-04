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Названо топ-порушення антикорупційного законодавства за березень

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 11:21
Названо топ-порушення антикорупційного законодавства за березень
Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Всього в цьому місяці НАЗК зафіксувало 248 порушень антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало топ-порушення антикорупційного законодавства за березень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Повідомляється, що на першому місці рейтингу обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої головним спеціалістом-економістом Головного управління статистики у Київській області Наталією Винничук. НАЗК встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 4 млн 174 тис. гривень.

Друге місце в рейтингу дісталося обґрунтованим висновкам по декларуванню завідомо недостовірних відомостей, складеним у відношенні судді Апеляційного суду Донецької області Бориса Половинкіна. За результатами перевірки декларацій, поданих за 2015 і 2016 роки, встановлені недостовірні відомості на суму понад 2 млн 95 тис. гривень.

На третьому місці обґрунтований висновок за декларування завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно голови Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука. За результатами перевірки декларації, поданої за 2016, встановлені недостовірні відомості на суму понад 1 млн 87 тис. гривень.

Четверте, п'яте і шосте місця займають адмінпротоколи, складені за вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів народними депутатами України Бориславом Розенблатом, Олександром Вілкулом і Вадимом Кривохатьком відповідно.

Всього в березні НАЗК зафіксувало 248 порушень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, раніше НАЗК направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно п'яти посадових осіб за недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції".

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