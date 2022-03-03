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Названы страны Европы, которые сделали бесплатным проезд в ж/д транспорте для украинцев

Автор: Константин Широкун

Названы европейские страны, которые предоставляют право бесплатного проезда в ж/д транспорте гражданам Украины. В большинстве случаев достаточно предъявить только украинский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Алексея Гончаренко.

Для того чтобы воспользоваться предложением в большинстве стран достаточно предъявить украинский паспорт. Так, Австрия сделала полностью бесплатным проезд на своих железных дорогах, это же касается и муниципального транспорта Вены.

В Бельгии введен бесплатный проезд на поездах SNCB в любой пункт назначения. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys нужно обратиться в международные кассы SNCB для получения специального билета. Бесплатные билеты для проезда на скоростных поездах Eurostar можно получить у персонала терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

Также введен бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии. Немецкий ж/д перевозчик Deutche Bahn бесплатно перевозит украинских беженцев всеми поездами дальнего сообщения из Польши в Германию. Нидерланды предоставляют бесплатный дневной билет, действующий 24 часа на любой поезд.

В Польше бесплатные внутренние перевозки осуществляются 2 классом в поездах категории эконом TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой пассажирам нужно получить бесплатный билет на кассе или у кондуктора.

Украинцев в Словакии бесплатно возят железнодорожная компания Словацкой Республики (ZSSK) и автобусный перевозчик Slovak Lines. Финский ж/д перевозчик VR и французская компания SNFC также гарантируют украинцам бесплатный проезд в Финляндии и Франции соответственно.

Чешские перевозчики Leo Express и CD бесплатно перевозят украинцев и выполняют гуманитарные рейсы от польско-украинской и словацко-украинской границ в Чехию.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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