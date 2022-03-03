Названо країни Європи, які зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців

Для того, щоб скористатися пропозицією в більшості країн досить пред'явити український паспорт. Так, Австрія зробила повністю безкоштовним проїзд на своїх залізницях, це ж стосується і муніципального транспорту Відня.

У Бельгії введено безкоштовний проїзд на поїздах SNCB в будь-який пункт призначення. Для безплатного проїзду на швидкісних поїздах TGV і Thalys потрібно звернутися в міжнародні каси SNCB для отримання спеціального квитка. Безкоштовні квитки для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar можна отримати у персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels-Midi.

Також введено безкоштовний проїзд на поїздах MAV-START по всій території Угорщини. Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безплатно перевозить українських біженців усіма поїздами далекого сполучення з Польщі до Німеччини. Нідерланди надають безплатний денний квиток, що діє 24 години на будь-який поїзд.

У Польщі безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом в поїздах категорії економ TLK і IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або у кондуктора.

Українців у Словаччині безплатно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) і автобусний перевізник Slovak Lines. Фінський залізничний перевізник VR і французька компанія SNFC також гарантують українцям безкоштовний проїзд у Фінляндії та Франції відповідно.

Чеські перевізники Leo Express і CD безплатно перевозять українців і виконують Гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.