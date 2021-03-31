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Названы сроки запуска "виртуальных номеров" для жителей оккупированных территорий

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 13:43
Названы сроки запуска "виртуальных номеров" для жителей оккупированных территорий Фото: мобильная связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Услуга "виртуальный номер" станет доступна для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму до июля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ (временно оккупированных территорий) является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года", - отметили в Минреинтеграции.

В ведомстве уточнили, что одним из главных преимуществ "виртуального номера", является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, включая сферу административных, медицинских и банковских услуг.

"Виртуальный номер" - это услуга мобильных операторов, с помощью которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi с использованием приложения. "Такая услуга позволит жителям ВОТ осуществлять и принимать звонки, отправлять и получать смс-сообщения, и тому подобное", - уточнили в министерстве.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о планах правительства по восстановлению Донбасса. В частности, он отметил, что планируется создать "пояс успешности".

Как сообщало РБК-Украина, в начале марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил плане восстановления мира на Донбассе, который Украина разработала совместно с Германией и Францией. Однако документ до сих пор не получил одобрения со стороны России.

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