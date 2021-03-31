Названы сроки запуска "виртуальных номеров" для жителей оккупированных территорий

Услуга "виртуальный номер" станет доступна для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму до июля 2021 года.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ (временно оккупированных территорий) является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года", - отметили в Минреинтеграции.

В ведомстве уточнили, что одним из главных преимуществ "виртуального номера", является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, включая сферу административных, медицинских и банковских услуг.

"Виртуальный номер" - это услуга мобильных операторов, с помощью которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi с использованием приложения. "Такая услуга позволит жителям ВОТ осуществлять и принимать звонки, отправлять и получать смс-сообщения, и тому подобное", - уточнили в министерстве.