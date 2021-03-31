Названі терміни запуску "віртуальних номерів" для жителів окупованих територій

Послуга "віртуальний номер" стане доступна для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму до липня 2021 року.

"Доступне і зручне отримання послуг і сервісів нашими громадянами з ОТ (тимчасово окупованих територій) є одним з пріоритетів для нас в частині цифровізації. Саме це, зокрема, і передбачає послуга "віртуальний номер", яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року", - зазначили в Минреинтеграции.

У відомстві уточнили, що одним з головних переваг "віртуального номера", є спрощення доступу до державних сервісів за допомогою номера телефону, включаючи сферу адміністративних, медичних і банківських послуг.

"Віртуальний номер" - це послуга мобільних операторів, з допомогою якої можна користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-карти за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi з використанням додатка. "Така послуга дозволить жителям ОСЬ здійснювати і приймати дзвінки, відправляти та отримувати смс-повідомлення, тощо", - уточнили в міністерстві.