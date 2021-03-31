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Названі терміни запуску "віртуальних номерів" для жителів окупованих територій

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 13:43
Названі терміни запуску "віртуальних номерів" для жителів окупованих територій Фото: мобільний зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Послуга "віртуальний номер" стане доступна для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму до липня 2021 року.

Про це повідомила пресс-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Доступне і зручне отримання послуг і сервісів нашими громадянами з ОТ (тимчасово окупованих територій) є одним з пріоритетів для нас в частині цифровізації. Саме це, зокрема, і передбачає послуга "віртуальний номер", яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року", - зазначили в Минреинтеграции.

У відомстві уточнили, що одним з головних переваг "віртуального номера", є спрощення доступу до державних сервісів за допомогою номера телефону, включаючи сферу адміністративних, медичних і банківських послуг.

"Віртуальний номер" - це послуга мобільних операторів, з допомогою якої можна користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-карти за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi з використанням додатка. "Така послуга дозволить жителям ОСЬ здійснювати і приймати дзвінки, відправляти та отримувати смс-повідомлення, тощо", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше вице-премьер-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про плани уряду по відновленню Донбасу. Зокрема, він зазначив, що планується створити "пояс успішності".

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив плані відновлення миру на Донбасі, який Україна розробила спільно з Німеччиною і Францією. Однак документ досі не отримав схвалення з боку Росії.

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